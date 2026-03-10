Глава Евросовета осудил действия США на Ближнем Востоке

США нарушают основанный на правилах мировой порядок, нанося удары по Ирану. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, выступая перед послами стран Европейского союза, трансляция велась в соцсети X.

Он подчеркнул, что в современных реалиях Евросоюз должен защищать правила, основанные на международном праве, способствовать соблюдению принципов, закрепленных в Уставе ООН и изложенных в международных договорах.

Кошта не первый европейский политик, который осудил действия США на Ближнем Востоке. 8 марта президент Ирландии Кэтрин Коннолли заявила, что операция против Ирана нарушает международное право.

8 марта министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что атака США и Израиля на Иран нарушает «запрет на насилие».

Также премьер-министр Испании Педро Санчес осудил операцию на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США предложили «выкинуть» Испанию из НАТО.