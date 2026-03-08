Размер шрифта
Еще одна страна Европы обвинила США и Израиль в нарушении международного права

Швейцария обвинила США и Израиль в нарушении международного права
AP

Швейцария считает, что атаки США и Израиля на Иран — это нарушение международного права. Об этом изданию SonntagsZeitung заявил швейцарский министр обороны Мартин Пфистер.

«Соединенные Штаты и Израиль атаковали Иран с воздуха. При этом они, как и Иран, нарушили международное право, считает Федеральный совет», — сказал он, имея в виду правительство страны.

Он пояснил, что эта атака нарушает «запрет на насилие». Министр призвал все стороны прекратить боевые действия для защиты мирного населения.

28 февраля США и Израиль атаковали удары по Ирану. Американский президент Дональд Трамп объяснил их тем, что Тегеран так и не отказался от своих ядерных амбиций. В ответ Иран атаковал Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока.

1 марта на сайте немецкого правительства появилось совместное заявление лидеров Франции, Германии и Великобритании, которые возмутились ракетными ударами Ирана по странам Ближнего Востока и призвали Тегеран прекратить их.

Премьер Испании Педро Санчес на своей странице в соцсети Х осудил военные действия США и Израиля против Ирана и призвал их прекратить.

Ранее Трамп предложил «выкинуть» Испанию из НАТО.

 
