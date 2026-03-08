Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Президент Ирландии осудила «шокирующие и ошеломляющие» атаки против Ирана

Президент Ирландии Коннолли: атаки на Иран нарушают международное право
Brendain Donnelly/Shutterstock/FOTODOM

Война на Ближнем Востоке нарушает международное право, заявила президент Ирландии Кэтрин Коннолли. Ее цитирует The Irish Mirror.

Политик подчеркнула, что нарушение Устава ООН влечет за собой катастрофические последствия. Президент призвала говорить о происходящих событиях «без эвфемизмов и двусмысленностей».

«То, чему мы стали свидетелями в последние дни на Ближнем Востоке и за его пределами, не является политическими спорами. Это преднамеренные посягательства на международное право, на международные законы, которые вот уже 80 лет лежат в основе глобального мира», — сказала Коннолли.

Она добавила, что нарушения международного права в зоне военных действий «шокируют и ошеломляют» и Ирландии нельзя бездействовать.

«Наша непрерывная деятельность по поддержанию мира на международном уровне с 1958 года и десятилетия нашей приверженности разоружению и нераспространению [оружия] свидетельствуют о том, каким непропорционально большим влиянием может обладать небольшое нейтральное государство, если оно действует честно и целеустремленно», — сказала президент.

По ее словам, «ужас войны» никогда не может стать нормой или быть принятым.

До этого швейцарский министр обороны Мартин Пфистер тоже счел атаки США и Израиля на Иран нарушением международного права. Эти действия нарушают «запрет на насилие». Министр призвал все стороны прекратить удары для защиты мирного населения.

28 февраля США и Израиль атаковали удары по Ирану. В Белом доме объяснили их тем, что Тегеран так и не отказался от своих ядерных амбиций. В ответ Иран атаковал Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока.

Ранее в Германии открестились от войны против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!