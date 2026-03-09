Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Турции призвали Иран воздержаться от эскалации в регионе

Турция на фоне сбитой ракеты призвала Иран воздержаться от эскалации в регионе
Murad Sezer/Reuters

Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана после уничтожения над Турцией баллистической ракеты призвала Иран воздержаться от эскалации в регионе. Заявление сделал глава управления по коммуникациям администрации президента Бурханеттин Дуран, пишет РИА Новости.

«Баллистическая ракета, запущенная из Ирана и направленная в сторону нашей страны, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп», — сообщил он.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

В свою очередь турецкое Минобороны заявило, что страна готова принять все необходимые меры против любой угрозы.

Как сообщало агентство Anadolu, боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье. Часть осколков боеприпаса упала в пустующих районах в провинции Газиантеп.

Ранее Турция перебросила истребители на север Кипра из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!