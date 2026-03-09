В Турции призвали Иран воздержаться от эскалации в регионе

Турция на фоне сбитой ракеты призвала Иран воздержаться от эскалации в регионе

Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана после уничтожения над Турцией баллистической ракеты призвала Иран воздержаться от эскалации в регионе. Заявление сделал глава управления по коммуникациям администрации президента Бурханеттин Дуран, пишет РИА Новости.

«Баллистическая ракета, запущенная из Ирана и направленная в сторону нашей страны, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп», — сообщил он.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

В свою очередь турецкое Минобороны заявило, что страна готова принять все необходимые меры против любой угрозы.

Как сообщало агентство Anadolu, боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье. Часть осколков боеприпаса упала в пустующих районах в провинции Газиантеп.

Ранее Турция перебросила истребители на север Кипра из-за конфликта на Ближнем Востоке.