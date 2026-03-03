Размер шрифта
Зеленский рассказал, будет ли участвовать в выборах президента Украины

Зеленский заявил, что не уверен, будет ли баллотироваться на выборах президента
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен, будет ли выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах. Его слова приводит Corriere della Sera.

При этом политик отметил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения вооруженного конфликта.

«И я совсем не уверен, что буду баллотироваться», — сказал Зеленский.

14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что готов провести выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня. Там же в Мюнхене украинский президент заявил, что рассчитывает завершить конфликт с Россией в 2026 году.

24 февраля Зеленский пояснил, что находится «в пределах первого срока не по своей воле». Он подчеркнул, что его пребывание на посту президента растянулось из-за начала конфликта. Также Зеленский отметил, что будет баллотироваться на второй срок, если конфликт с Россией продолжится.

Ранее Зеленский уличил западных партнеров в желании избавиться от него.

 
