Трамп ответил на вопрос о вводе войск в Иран

NYP: Трамп заявил, что США пока не планируют вводить войска в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не планируют вводить войска в Иран для охраны ядерных объектов в Исфахане. Его слова приводит New York Post (NYP).

«Мы не принимали никаких решений по этому поводу, мы и близко к этому не подошли», — ответил глава Белого дома на вопрос газеты о возможных планах по развертыванию американских войск.

Трамп также не стал раскрывать подробности того, как он планирует выстраивать отношения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Глава Белого дома связал этот шаг с «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

Многие города Исламской Республики, в том числе столица, подверглись атакам. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. В ответ Тегеран начал бить ракетами и беспилотниками по еврейскому государству и авиабазам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее слова Трампа о 4-5 неделях операции в Иране назвали «абсурдом».