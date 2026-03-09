В постпредстве ответили на обвинения России и Китая в ядерных испытаниях

Обвинения в адрес России и Китая в проведении ядерных испытаний со стороны США не подтверждаются фактурой. Об этом заявило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене в Telegram-канале.

Дипломаты отметили, что США возобновили публичные обвинения в конце 2025 года. В 2026 году в качестве доказательной базы Вашингтон использовал сведения, согласно которым Китай якобы проводил испытания на полигоне Лобнор. Американская сторона назвала ключевым эпизодом события июня 2020 года, которое интерпретируется как подземный ядерный взрыв малой мощности.

«Однако при профессиональном анализе доступных данных становится очевидно: эти обвинения не подтверждаются объективной международной фактурой и основаны преимущественно на предположениях и натянутых интерпретациях имеющихся отрывочных сведений», — говорится в заявлении постпредства.

В представительстве отметили, что сведения США не были подтверждены Международной системой мониторинга (МСМ) Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). При этом дипломаты напомнили, что данные МСМ не предназначены для формулирования окончательных выводов до вступления документа в силу. В связи с этим, любые интерпретации таких сведений могут носить только предположительный характер и не могут рассматриваться как доказательство нарушения, подчеркнули в постпредстве.

В феврале помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа сообщил, что Россия и Китай якобы проводили в последние годы ядерные испытания малой мощности.

По его словам, одно такое испытание состоялось в Китае на полигоне у озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 22 июня 2020 года. При этом помощник госсекретаря не смог уточнить мощность заряда из-за того, что Пекин использует метод проведения испытаний, который позволяет снизить эффективность сейсмического аппарата по выявлению подобной деятельности.

Ранее в США заявили о намерении вернуться к ядерным испытаниям на равной основе с РФ и КНР.