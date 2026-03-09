Лукашенко считает, что доллар «уже никому не нужен»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американский доллар «никому не нужен». Об этом он заявил после доклада министра иностранных дел республики Максима Рыженкова по итогам его визитов в страны Африки, передает БелТА.

Лукашенко рассказал, что часто приводит Оман в качестве примера. С его территории можно работать на всю Восточную Африку, добавил политик.

«Тем более у них связи там с былых времен остались хорошие. Они умеют торговать, с ними надо сотрудничать, инвестировать они будут. Тем более при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги», — сказал белорусский лидер.

Минск в целом уже определился с ключевыми партнерами в разных частях Африки, отметил Лукашенко.

В январе президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывались от доллара. Он напомнил, что это прошлая администрация в Вашингтоне не давала возможности использовать американскую валюту для расчетов.

Ранее в России объяснили подорожание доллара.