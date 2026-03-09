Размер шрифта
Лукашенко считает, что доллар «уже никому не нужен»

Лукашенко: доллар уже никому не нужен
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американский доллар «никому не нужен». Об этом он заявил после доклада министра иностранных дел республики Максима Рыженкова по итогам его визитов в страны Африки, передает БелТА.

Лукашенко рассказал, что часто приводит Оман в качестве примера. С его территории можно работать на всю Восточную Африку, добавил политик.

«Тем более у них связи там с былых времен остались хорошие. Они умеют торговать, с ними надо сотрудничать, инвестировать они будут. Тем более при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги», — сказал белорусский лидер.

Минск в целом уже определился с ключевыми партнерами в разных частях Африки, отметил Лукашенко.

В январе президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывались от доллара. Он напомнил, что это прошлая администрация в Вашингтоне не давала возможности использовать американскую валюту для расчетов.

Ранее в России объяснили подорожание доллара.

 
