В постпредстве РФ заявили о рисках для архитектуры ядерного нераспространения из-за США

Подход США к системе мониторинга Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) создает риски для всей архитектуры ядерного нераспространения. Об этом заявили в российском постпредстве при международных организациях в Вене, передает ТАСС.

Там отметили, что Вашингтон активно обвиняет Пекин и Москву в проведении ядерных испытаний, не имея для этого достаточной доказательной базы. Кроме того, данные Международной системы мониторинга (МСМ) договора до вступления его в силу не предназначены для формулирования выводов, добавили дипломаты.

«Самое опасное в этой ситуации то, что подобный подход США создает системные риски для всей архитектуры нераспространения ядерного оружия, поскольку фактически подрывает доверие к многосторонним механизмам верификации и нормам, на которых эта архитектура основана», — считают они.

В заявлении постпредства говорится, что любая попытка публично определить события как ядерные испытания без согласованных аналитических процедур и инструментов проверки — опасный прецедент политизации технических данных.

До этого президент США подтвердил намерение возобновить ядерные испытания «совсем скоро». При этом, по данным CNN, министерство энергетики США пытается отговорить Белый дом от этого шага. Американский лидер объясняет свое решение действиями других стран: по его словам, ядерное оружие якобы тестируют Россия и Китай, а сам американский лидер призывает к трехсторонней встрече для сокращения такого вооружения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

