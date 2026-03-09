Песков объяснил публикацию Кремлем неотредактированного видео с Путиным

Появление в официальном канале Кремля неотредактированного видео с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он поздравил россиянок с Международным женским днем, связано с ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков изданию «Подъем».

Первоначально поздравление президента, как пишет издание, было опубликовано 8 марта около 1:00 мск, но видео содержало два дубля. Между ними Путин говорит, что у него запершило в горле, поэтому обращение стоит перезаписать.

Песков рассказал, что черновой вариант был опубликован случайно.

«Да. Это ошибка. Сделаем так, чтобы их больше не было», — сказал пресс-секретарь.

Отредактированная версия длится почти 3 минуты. В ней президент говорит, что этот праздник в России отмечается с самыми светлыми, теплыми чувствами.

Глава государства добавил, что «щедрая и мудрая женская душа делает мир лучше, добрее», и потому от всего сердца сказаны слова любви, признательности и благодарности.

