Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков объяснил публикацию Кремлем неотредактированного видео с Путиным

Песков объяснил ошибкой публикацию видео с кашляющим Путиным

Появление в официальном канале Кремля неотредактированного видео с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он поздравил россиянок с Международным женским днем, связано с ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков изданию «Подъем».

Первоначально поздравление президента, как пишет издание, было опубликовано 8 марта около 1:00 мск, но видео содержало два дубля. Между ними Путин говорит, что у него запершило в горле, поэтому обращение стоит перезаписать.

Песков рассказал, что черновой вариант был опубликован случайно.

«Да. Это ошибка. Сделаем так, чтобы их больше не было», — сказал пресс-секретарь.

Отредактированная версия длится почти 3 минуты. В ней президент говорит, что этот праздник в России отмечается с самыми светлыми, теплыми чувствами.

Глава государства добавил, что «щедрая и мудрая женская душа делает мир лучше, добрее», и потому от всего сердца сказаны слова любви, признательности и благодарности.

Ранее Кремль показал работу переводчиков на прямой линии с Путиным.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!