В Турции заявили о недопустимости ударов по энергетической инфраструктуре

Турция считает необходимой стабильность поставок энергоносителей в бассейне Черного моря, в связи с чем призывает стороны украинского конфликта не допускать вовлечения в него энергетической инфраструктуры. Об этом в ходе брифинга заявил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар, передает ТАСС.

«На сегодняшний день мы призываем все стороны, Россию и Украину, не допускать вовлечения энергетической инфраструктуры в эту войну, поскольку она тесно связана с повседневной жизнью людей», — сказал он.

Таким образом министр прокомментировал недавние атаки на танкеры у побережья Турции. По словам Байрактара, бесперебойность энергетических потоков в Черном море должна быть обеспечена.

Глава Минэнерго Турции также выразил надежду на то, что мирные переговоры по Украине завершатся успешно.

28 ноября возле черноморского побережья Турции загорелись два танкера под флагом Гамбии. Причиной стало «внешнее воздействие». Капитан судна Virat заявил, что оно подверглось атаке дронов. Танкер Kairos, предположительно, подорвался на морской мине. Как писало издание «Страна.ua», операцию провела Служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами страны.

На фоне произошедшего Анкара выразила обеспокоенность и подчеркнула, что в ходе атак под угрозой оказались жизни людей, судоходство и окружающая среда. Несмотря на это, 2 декабря в акватории Черного моря был атакован еще один танкер — Midvolga 2. Он транспортировал подсолнечное масло и следовал из РФ в Грузию. Удар по судну был нанесен, когда оно находилось у берегов Турции.

Ранее в МИД России заявили, что Украина проигнорировала предупреждения Турции.