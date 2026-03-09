Азербайджан снял запрет на движение грузовиков через границу с Ираном

Азербайджан возобновил движение грузовиков через границу с Ираном, которое было приостановлено 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

«С 10:00 (09:00 мск. — «Газета.Ru») сегодняшнего дня возобновлен въезд и выезд (в том числе для транзитных перевозок) через границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран для перевозки грузов всеми видами транспортных средств», — говорится в заявлении.

Решение о прекращении движения через границу с Ираном было принято с учетом сложившейся ситуации после якобы атак иранских беспилотников на аэропорт, школу и другие объекты гражданской инфраструктуры.

5 марта на территорию Нахичеванской автономной республики в Азербайджане совершили налет иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Один из дронов врезался в аэропорт, еще один рухнул возле школы в селе Шекарабад. В результате налета ранения получили четыре мирных жителя.

Ранее Генштаб армии Ирана обвинил Израиль в запуске БПЛА в Азербайджан.