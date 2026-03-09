Размер шрифта
Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Бен Заид обсудили ситуацию вокруг Ирана

МИД: Лавров и его коллега из ОАЭ высказались за деэскалацию на Ближнем Востоке
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Абдаллой Бен Заидом, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Ирана. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров и Бен Заид выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг в регионе и высказались за принятие незамедлительных мер по деэскалации боевых действий. Главы внешнеполитических ведомств обсудили необходимость прекращения атак, которые ведут к потерям среди гражданского населения и наносят ущерб гражданской инфраструктуре стран региона.

Министры назвали принципиально важным возобновление политико-дипломатических усилий для согласования договоренностей об обеспечении надежной и долгосрочной безопасности на Ближнем Востоке. Лавров и Бен Заид договорились продолжать оставаться в контакте и продвигать согласованные позиции в ООН и на других международных площадках.

7 марта президент ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее лидер шиитов Ирака призвал к коллективному джихаду.

 
