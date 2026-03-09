Размер шрифта
Глава МИД Китая объяснил отношение Пекина к войне на Ближнем Востоке на пословицах

Глава МИД Китая Ван И объяснил позицию Пекина по Ирану пословицей
Darley Shen/Reuters

Глава МИД Китая Ван И выразил отношение Пекина к событиям на Ближнем Востоке пословицей: «Оружие — это орудие несчастья, его применение должно быть тщательно обдуманным». Его цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что КНР выступает за прекращение огня и боевых действий в регионе. По мнению китайских властей, война на Ближнем Востоке не должна была произойти и не идет на пользу ни одной из сторон. А история региона неоднократно показывала, что силой проблемы не решить.

Глава МИД призвал руководствоваться пятью принципами, чтобы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке:

  • уважать национальный суверенитет;

  • не злоупотреблять применением силы;

  • не вмешиваться во внутренние дела других государств:

«Народы Ближнего Востока являются истинными хозяевами этого региона, и ближневосточные дела должны решаться независимо странами региона», — подчеркнул Ван И.

  • решать острые политические вопросы за столом переговоров во время равноправного диалога;

  • ведущие державы должны играть конструктивную роль и использовать свою силу для благих целей.

Иллюстрируя последний принцип, министр вспомнил еще одну пословицу: «Если не проявлять доброжелательность и праведность, баланс сил изменится». Глава МИД отметил, что Китай — искренний друг и стратегический партнер стран Ближнего Востока.

7 марта телеканал CNN сообщил, что США получили разведданные о том, что КНР может передать Ирану компоненты для ракет и оказать финансовую помощь. По словам источников, Пекин действует осторожно и пока избегает прямого вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке, одновременно пытаясь защитить свои энергетические поставки из региона и безопасность судоходства через Ормузский пролив.

Ранее СМИ узнали о неожиданном грузе из Китая для Ирана.

 
