Иран выступил с угрозой в адрес США

Генштаб Ирана: США будут сожалеть о своей агрессии против Исламской Республики
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

В Иране после избрания Моджтабы Хаменеи верховным лидером Исламской Республики генеральный штаб вооруженных сил страны выступил с заявлением, в котором пообещал заставить США пожалеть о своих действиях. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Под командованием Моджтаба Хаменеи Америка и другие враги будут сожалеть о любой агрессии против нас», — сказано в заявлении, которое приводит СМИ.

Незадолго до этого сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) присягнул на верность новому лидеру Исламской Республики Моджтабе Хаменеи.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ увидели сигналы к долгосрочному конфликту в Иране.

 
