Европейская страна отказалась вступать в ЕС

В МИД Швейцарии заявили, что страна не собирается вступать в Евросоюз
Global Look Press

Швейцария не планирует вступать в Евросоюз и собирается придерживаться проверенного десятилетиями формата взаимодействия. Об этом сообщили «Известиям» в швейцарском МИД.

Там заявили, что страна намерена «стабилизировать и развивать отношения» с ЕС, а также «продолжать двусторонний формат сотрудничества через новый пакет соглашений».

Кроме того, в министерстве отметили, что Швейцария в отношениях с Евросоюзом придерживается двухстороннего подхода, который предусматривает участие по отдельным секторам во внутреннем рынке сообщества и широкий спектр соглашений о сотрудничестве. Там подчеркнули, что этот подход действует уже более 20 лет и является эффективным.

«Он был выбран как наиболее выгодный из нескольких возможных вариантов, среди которых также рассматривались вступление в ЕС или присоединение к Европейской экономической зоне», — добавили в МИД.

В парламенте Швейцарии заявили «Известиям», что в стране активизировались дискуссии о вступлении в Евросоюз. Это связано с подписанием нового пакета соглашений между Берном и ЕС (Bilaterals III).

До этого Швейцария вслед за Евросоюзом расширила санкционный список против России.

Ранее в Совфеде спрогнозировали крах ЕС.

 
