Пезешкиан заявил о непричастности Тегерана к атаке беспилотников на Нахичевань

Пезешкиан: Иран не имеет отношения к инциденту с дронами в Нахичевани

Тегеран не имеет отношения к инциденту с беспилотниками в Нахичевани. Об этом в телефонном в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил его иранский коллега Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана подчеркнул, что происшедшее в Нахичевани будет расследовано. Он заверил Алиева, что Исламская Республика не причастна к воздушному удару по азербайджанской территории.

8 марта представитель Центрального штаба армии Ирана потребовал от Азербайджана вывести из страны военнослужащих Израиля.

5 марта беспилотники, прилетевшие с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой. По данным властей, пострадали как минимум четыре человека. Алиев объявил о приведении армии в режим полной боевой готовности. Баку обвинил Тегеран в нарушении международного права и вызвал иранского посла для объяснений.

