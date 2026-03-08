Размер шрифта
В Иране назвали фамилию нового верховного лидера страны

В Иране заявили, что фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи
Vahid Salemi/AP

Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, какой была у бывшего духовного лидера страны Али Хаменеи. Об этом заявил член иранского Совета экспертов, передает телеканал Al Hadath.

«Мы избрали нового лидера... Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера», — сказал он. он.

8 марта член Совета экспертов Мохаммад-Мехди Мирбагери заявил о достижении консенсуса по выбору верховного лидера Ирана. Он отметил, что членами совета за последние дни было приложено максимум усилий, чтобы определиться с кандидатом. По его словам, в результате было сформировано твердое и единодушное мнение.

Иранские и западные СМИ выделяют 56-летнего Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, которого не стало в результате атак США и Израиля на Иран, как основного претендента на пост верховного лидера страны. Кто такой Моджтаба, какую роль он играет в политике Ирана, насколько велики его шансы стать новым главой государства и почему его кандидатура вызывает споры — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что сын Али Хаменеи был ранен при одной из атак.

 
