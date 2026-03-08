Дмитриев раскрыл стратегическую ошибку Европы

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя в социальной сети X публикацию статьи Financial Times о провале Европой декарбонизации своей энергетической системы, назвал отказ европейских стран от российских энергоносителей стратегической ошибкой.

«Даже Financial Times теперь повторяет тезисы Кремля: «Бессилие Европы распространяется и на энергетику». Дело не только в бессилии — это стратегическая ошибка, которая заключается в отказе от российской энергетики», — написал он.

По словам Дмитриева, это шаг не только приведет к увеличению стоимости энергоносителей, но и сделает Европу «чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям».

До этого глава РФПИ заявил, что Германия вскоре столкнется с ухудшением промышленного производства из-за отказа от использования российских энергоносителей.

5 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно прекратить поставки газа на рынки Евросоюза и переориентироваться на более выгодных покупателей.

Глава государства напомнил, что Евросоюз планирует через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а в 2027 году еще больше ограничить поставки вплоть до полного их запрета.

Ранее глава РФПИ посоветовал обратиться к руководителям ЕС при остановке поставок газа РФ.