МИД Ирана назвал необходимыми атаки на базы США

Арагчи: Иран нападаем на американцев, которые нападают на нас
Иран не атакует соседние страны, он атакует американские объекты на их территориях. Об этом заявил глава МИД республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC.

«Мы бьем по базам и активам США, расположенным на территории наших соседей. Мы нападаем на американцев, которые нападают на нас», — сказал он.

Также министр отметил, что Соединенные Штаты должны предоставить обоснования своей агрессии, прежде чем Тегеран согласится хотя бы подумать о прекращении огня.

До этого глава Белого дома заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только после полной капитуляции Ирана. Он добавил, что после капитуляции или избрания «великого и приемлемого лидера» Штаты и их союзники будут работать над тем, чтобы «вывести Иран из состояния, близкого к разрушению». Американский президент пообещал Ирану экономические перемены к лучшему, а также будущее, в котором страна будет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

Ранее представитель Ирана рассказал о поддержке от России и Китая.

 
