Российские военнослужащие будут сдавать биоматериал

Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Граждане РФ, пребывающие в добровольческих формированиях, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и обязательной государственной геномной регистрации в соответствии с федеральными законами», — говорится в тексте документа.

ДНК-данные также будут отбирать у сотрудников Росгвардии и МВД, направляемых в зоны операций.

Отмечается, что геномная информация будет храниться по достижении человеком 100 лет или до установления личности, если боец не вернулся с фронта.

Закон вступит в силу через 90 дней.

Геномная регистрация — это сбор биологического материала (образца ДНК) у физического лица и внесение соответствующей информации в специализированную базу данных.

В феврале депутаты Госдумы приняли закон об обязательной геномной регистрации военных и госслужащих.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала закон о геномной регистрации военнослужащих.

 
