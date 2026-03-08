Российские военнослужащие будут сдавать биоматериал

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Граждане РФ, пребывающие в добровольческих формированиях, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и обязательной государственной геномной регистрации в соответствии с федеральными законами», — говорится в тексте документа.

ДНК-данные также будут отбирать у сотрудников Росгвардии и МВД, направляемых в зоны операций.

Отмечается, что геномная информация будет храниться по достижении человеком 100 лет или до установления личности, если боец не вернулся с фронта.

Закон вступит в силу через 90 дней.

Геномная регистрация — это сбор биологического материала (образца ДНК) у физического лица и внесение соответствующей информации в специализированную базу данных.

В феврале депутаты Госдумы приняли закон об обязательной геномной регистрации военных и госслужащих.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала закон о геномной регистрации военнослужащих.