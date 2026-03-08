Британский король обсудит с Содружеством исключение экс-принца Эндрю из наследников

Король Великобритании Карл III обсудит со странами Содружества исключение экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из числа наследников престола. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

«Ожидается, что переговоры с лидерами стран Содружества коснутся исключения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии наследования», — сказано в статье.

25 февраля экс-принцу запретили ездить верхом на лошади. Советники королевской семьи считают, что образ веселого экс-принца на коне выглядит плохо в связи со скандалом вокруг его персоны.

Правоохранители задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в его день рождения, 19 февраля, по подозрению в совершении должностного преступления. СМИ сообщают, что это связано с расследованием против него в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. До этого в Британии создали специальную группу, которая в том числе изучала обвинения в том, что Эндрю передавал финансисту секретные документы в период, когда занимал должность торгового представителя страны.

Через 12 часов после задержания бывший принц покинул полицейский участок.

Ранее сообщалось, что экс-жену Эндрю могут арестовать в случае возвращения в Британию.