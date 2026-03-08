Власти Ирана рассказали о контроле границ страны

В Иране раскрыли готовность страны к вторжению сил США и Израиля

Власти Ирана контролируют границы страны. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати.

Он подчеркнул, что Тегеран готов к возможному вторжению сил США и Израиля.

«Мы контролируем границы страны и готовы к (наземному - ред.) вторжению сил США и Израиля», — отметил Хазрати.

4 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга допустила возможность проведения наземной операции США в Иране.

7 марта президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не планирует направлять войска в Иран для наземной операции.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».