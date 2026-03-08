Глава МИД Британии раскрыла детали участия страны в операции против Ирана

Глава МИД Британии Купер: Лондон не участвовал в первой фазе атаки на Иран

Великобритания не участвовала в первой фазе американо-израильской военной операции против Ирана. Об этом заявила глава британского МИД Иветт Купер в интервью телеканалу Sky News.

По ее словам, Лондон подключился лишь после того, как «безрассудные» ответные удары Тегерана затронули другие государства Персидского залива. Британская поддержка заключается в предоставлении военных баз для переброски американских бойцов и вооружения, пояснила дипломат.

Купер подчеркнула, что изначально британская сторона выступала за дипломатическое урегулирование кризиса.

По словам главы МИД Британии, Лондон не настроен безговорочно поддерживать любые действия Вашингтона, но и не отказывается от двустороннего сотрудничества полностью, поскольку обе эти крайности не соответствуют национальным интересам.

Купер добавила, что в нынешней ситуации Великобритания ориентируется на прежний опыт — и, в частности, выводы из допущенных в Ираке ошибок.

Британский премьер Кир Стармер утверждал, что США запросили доступ к военным базам королевства 28 февраля, когда операция против Ирана уже началась. При этом газета The Telegraph со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах пишет, что этот запрос поступил намного раньше — за 17 дней до первого удара по Исламской республике.

Ранее стало известно, что Великобритания может отправить авианосец на Ближний Восток.