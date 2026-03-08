Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава МИД Британии раскрыла детали участия страны в операции против Ирана

Глава МИД Британии Купер: Лондон не участвовал в первой фазе атаки на Иран
House of Commons/Reuters

Великобритания не участвовала в первой фазе американо-израильской военной операции против Ирана. Об этом заявила глава британского МИД Иветт Купер в интервью телеканалу Sky News.

По ее словам, Лондон подключился лишь после того, как «безрассудные» ответные удары Тегерана затронули другие государства Персидского залива. Британская поддержка заключается в предоставлении военных баз для переброски американских бойцов и вооружения, пояснила дипломат.

Купер подчеркнула, что изначально британская сторона выступала за дипломатическое урегулирование кризиса.

По словам главы МИД Британии, Лондон не настроен безговорочно поддерживать любые действия Вашингтона, но и не отказывается от двустороннего сотрудничества полностью, поскольку обе эти крайности не соответствуют национальным интересам.

Купер добавила, что в нынешней ситуации Великобритания ориентируется на прежний опыт — и, в частности, выводы из допущенных в Ираке ошибок.

Британский премьер Кир Стармер утверждал, что США запросили доступ к военным базам королевства 28 февраля, когда операция против Ирана уже началась. При этом газета The Telegraph со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах пишет, что этот запрос поступил намного раньше — за 17 дней до первого удара по Исламской республике.

Ранее стало известно, что Великобритания может отправить авианосец на Ближний Восток.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!