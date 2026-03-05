Размер шрифта
Стармер раскрыл, запрашивали ли США доступ к британским базам до начала ударов по Ирану

Стармер: США запросили доступ к британским базам для ударов по Ирану 28 февраля
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) впервые запросили доступ к британским военным базам для нанесения ударов по Ирану в субботу, 28 февраля. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе пресс-конференции, трансляцию вел телеканал Sky News.

«До полудня субботы из США не поступало никаких запросов. И поэтому в пятницу не было необходимости принимать конкретное решение. Решение должно было быть принято после того, как мы получили запрос. Он поступил в субботу во второй половине дня», — сказал глава британского кабмина.

Стармер добавил, что Лондон и Вашингтон обсудили конкретные условия использования британских баз 1 марта. По его словам, разрешение было предоставлено после этого диалога.

19 февраля газета The Times сообщила, что Великобритания не дала разрешение США на использование своих баз для нанесения ударов по Ирану. По данным издания, Вашингтон планировал задействовать базы на Диего-Гарсия, а также авиабазы Фэрфорд. Причиной стали опасения насчет юридических последствий, следует из материала.

Ранее Трамп назвал Стармера неудачником из-за нерешительной позиции Британии по Ирану.

 
