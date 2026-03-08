В Иране рассказали, когда объявят имя нового духовного лидера

В Иране заявили, что скоро объявят имя нового верховного лидера

Имя нового духовного лидера Ирана объявят в ближайшее время. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати.

«Руководящий Ираном Совет экспертов объявит имя нового духовного лидера в ближайшее время», — сообщил Хазрати.

Он отметил, что избрание нового лидера и собрание совета показывает единение страны.

До этого агентство Mehr сообщило, что Совет экспертов определился, кто станет следующим верховным лидером Ирана. По данным агентства, в ближайшее время будет объявлено имя этого человека.

8 марта член Совета экспертов Мохаммад-Мехди Мирбагери заявил о достижении консенсуса по выбору верховного лидера Ирана. Он отметил, что членами совета за последние дни было приложено максимум усилий, чтобы определиться с кандидатом. По его словам, в результате было сформировано твердое и единодушное мнение.

Ранее министр обороны Израиля пообещал, что военные уничтожат любого нового главу Ирана.