Американский сенатор заявил, что ударами по Ирану США посылают сигнал России и Китаю

Сенатор США от Республиканской партии Кевин Крамер заявил, что удары США по Ирану посылают сигнал геополитическим противникам в лице России и Китая, и могут оказать большое влияние на геополитику. Об этом сообщает газета The Hill.

«Вы думаете, Си Цзиньпин проснулся сегодня утром и подумал: «Да, думаю, сегодня хороший день, чтобы попытаться захватить Тайвань?». Вы думаете,Владимир Путин думает: «Ого, надеюсь, Соединенные Штаты вмешаются в украинский вопрос. Думаю, мы справимся с ними». Нет, все они думают: «Притормозите, может быть, не сегодня», — сказал Крамер.

По оценке парламентария, действия Вашингтона «меняют геополитическую ситуацию во всем мире».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

