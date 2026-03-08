Песков: Россия должна доверять себе и своему президенту

Россия должна доверять себе и своему президенту, за которого голосует большинство граждан. Об этом заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков в беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Мы должны доверять себе, должны доверять президенту, за которого голосует большинство населения нашей страны», — сказал представитель Кремля.

По последним данным фонда «Общественное мнение» президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% опрошенных россиян. Позитивную оценку работы Кабмина РФ дал 51% опрошенных граждан. К деятельности главы Правительства Михаила Мишустина относятся положительно 54% россиян, принявших участие в опросе.

До этого пресс-секретарь президента РФ заявил, что Путин пользуется доверием российских граждан всех возрастов — от молодежи до старшего поколения. Говоря о продаже различных товаров с изображением главы государства, представитель Кремля подчеркнул, что это можно рассматривать как одно из проявлений любви к Путину.

Ранее 69% россиян заявили, что в трудностях рассчитывают на помощь государства.