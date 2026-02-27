Размер шрифта
О доверии Путину заявили почти 80% опрошенных россиян

ФОМ: Путину доверяют 76% опрошенных россиян
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяют 76% опрошенных россиян. Это следует из данных фонда «Общественное мнение», опубликованных на официальном сайте организации.

«О доверии Владимиру Путину заявили 76% россиян. Также большинство населения (78%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении.

Позитивную оценку работы Кабмина РФ дал 51% опрошенных граждан. К деятельности главы Правительства Михаила Мишустина относятся положительно 54% россиян, принявших участие в опросе.

Работу «Единой России» с положительной точки зрения оценили 40%, КПРФ — 10%, ЛДПР — 9%, «Новых людей» — 5%, «Справедливой России» — 4%.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пользуется доверием российских граждан всех возрастов — от молодежи до старшего поколения. Говоря о продаже различных товаров с изображением главы государства, представитель Кремля подчеркнул, что это можно рассматривать как одно из проявлений любви к Путину.

Ранее 69% россиян заявили, что в трудностях рассчитывают на помощь государства.

 
