Песков раскрыл, что читает Путин помимо информации под грифом «секретно»

Президент РФ Владимир Путин помимо секретной информации также читает стихи и может включить поэтические тексты в свои выступления. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Он сам принимает решение и сам говорит, какое стихотворение он прочитает», — сказал представитель Кремля.

Путин регулярно цитирует классиков во время своих выступлений. Например, в октябре 2025 года на «Валдае» президент зачитал отрывок из произведения Александра Пушкина про Бородино. Кроме того, российский лидер не раз поздравлял женщин с 8 Марта стихами.

До этого Путин назвал одно из своих самых любимых занятий. Глава государства признался, что в свободное время любит рыбачить.

Также Путин рассказывал, что ежедневно уделяет спорту по 2–2,5 часа. По мнению президента, занятия физической культурой должны быть частью жизни. Каждый человек должен уделять этому время, считает он.

Ранее Путин рассказал об общении с внуками.