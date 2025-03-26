Путин назвал одно из своих любимых занятий

Президент России Владимир Путин признался, что рыбалка является одним из его любимых занятий. Об этом он сообщил в ходе осмотра выставки в Национальном центре «Россия», пишет ТАСС.

«Люблю», — сказал президент, отвечая на вопрос юного экскурсовода о том, интересна ли ему рыбалка.

Волонтер рассказал, что готовит уху по семейному рецепту, и пригласил главу государства в гости.

«На уху», — с улыбкой отреагировал Путин.

В прошлом году президент России рассказал, что ежедневно уделяет на занятия спортом по 2-2,5 часа. По мнению Путина, занятия физической культурой должны быть частью жизни. Каждый человек должен знать, что он должен уделить этому время, подчеркнул он.

Кроме того, глава государства отметил, что необходимо стараться подбирать вид физической активности так, чтобы получать удовольствие от нагрузок. Нужно выстроить график таким образом, чтобы обязательно каждый день какое-то количество времени было посвящено физической культуре и спорту, выбрать для себя интересное занятие и делать это с удовольствием, объяснил Путин.

Ранее ученые назвали способ совмещения карьеры и хобби.