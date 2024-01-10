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Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом ежедневно

Путин сообщил, что ежедневно находит время по 2-2,5 часа заниматься спортом

Президент России Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря заявил, что ежедневно уделяет на занятия спортом по 2-2,5 часа, передает РИА Новости.

«Минимум по два часа, чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа», — сказал он.

По мнению президента России, занятия физической культурой должны быть частью жизни.

«Хотя бы час, хотя бы полчаса. Каждый человек должен знать, что он должен уделить этому время», — считает Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в стране существуют даже определенные показатели, которых нужно добиваться: сколько человек в России должно заниматься физической культурой и спортом.

«Это один из важнейших социальных показателей развития общества», — указал Путин.

В декабре Владимир Путин во время прямой линии заявил, что в будущей президентской программе будет план по увеличению бюджета на спорт в регионах. По мнению главы российского государства, в стране необходимо развивать спорт и все спортивные программы. Кроме того, президент призвал развивать спорт в новых регионах.

Ранее Путин ответил, нужно ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду.

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