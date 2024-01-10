Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом ежедневно

Президент России Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря заявил, что ежедневно уделяет на занятия спортом по 2-2,5 часа, передает РИА Новости.
«Минимум по два часа, чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа», — сказал он.
По мнению президента России, занятия физической культурой должны быть частью жизни.
«Хотя бы час, хотя бы полчаса. Каждый человек должен знать, что он должен уделить этому время», — считает Путин.
Российский лидер подчеркнул, что в стране существуют даже определенные показатели, которых нужно добиваться: сколько человек в России должно заниматься физической культурой и спортом.
«Это один из важнейших социальных показателей развития общества», — указал Путин.
В декабре Владимир Путин во время прямой линии заявил, что в будущей президентской программе будет план по увеличению бюджета на спорт в регионах. По мнению главы российского государства, в стране необходимо развивать спорт и все спортивные программы. Кроме того, президент призвал развивать спорт в новых регионах.
Ранее Путин ответил, нужно ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду.