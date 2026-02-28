Центр Киева остается целым благодаря порядочности и расчетам президента России Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Сергей Степашин.

Он подчеркнул, что «по-хорошему удивлен тем, что Владимир Путин не делает резких движений», хотя можно было бы «лупануть» по Киеву и Банковой. Многие выступают с таким призывом, однако глава государства «держит, держит, держит», заметил Степашин.

Экс-премьер также вспомнил строки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» о том, что «наши топоры лежали – до поры».

«Это воспитание. Это порядочность. А с другой стороны, я думаю, это все-таки разумный расчет. Мы не должны разрывать все. История этому учит», — сказал Степашин.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине является трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой «вороватой хунты», захватившей власть в Киеве. По словам российского президента, киевские власти не жалеют простых украинских солдат. Он также сообщал, что Россия пробовала выстроить отношения между Украиной и ДНР с ЛНР, однако Киев не признал этих попыток.

Ранее в Раде пришли к неутешительным выводам о мире с Россией.