В Дубае прошла встреча «ядерной пятерки»

В Дубае прошла встреча представителей стран, входящих в так называемую «ядерную пятерку» — России, США, Китая, Франции и Великобритании. Она прошла еще 4 декабря, но МИД Китая сообщил о ней только 10 декабря, передает газета «Коммерсантъ».

Такой разрыв в публикации заявления связан с тем, что государства — участники организации долго согласовывают коммюнике.

Это были первые полноценные консультации в рамках годового председательства Китая в формате «ядерного клуба». Как отмечает издания, до 2022 года подобные мероприятия проходили в столицах стран-председателей, но с тех пор проводятся в третьих странах или на площадках ООН.

Во встрече участвовали официальные лица «экспертного уровня». Стороны провели откровенную дискуссию по тематике ядерных доктрин и решили, что такое обсуждение является «своевременным в целях углубления понимания ядерных доктрин друг друга и во избежание недопонимания и просчетов», рассказали в МИД КНР.

В октябре в МИД РФ заявляли, что деструктивная политика Запада грозит прямым военным столкновением ядерных держав, а в мире серьезно повысился уровень ядерной опасности.

Ранее в МИД РФ заявили о продолжающейся работе в формате «ядерной пятерки».