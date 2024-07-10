Отказ Запада от международных договоров о контроле над вооружениями и стремление к «стратегическому поражению» России могут привести к возможному столкновению между ядерными державами. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов РИА Новости.

По его мнению, сегодня наблюдается, как «трансатлантические союзники» все более активно вступают в конфронтацию с Россией на стороне украинского режима, отвергая принятые на международных форумах документы о контроле над вооружениями и укреплении доверия.

«Опустив занавес на соглашения в области контроля над вооружениями, они решительно направляются к идее нанесения нашей стране «стратегического поражения». Это может привести к прямому столкновению ядерных держав с непредсказуемыми последствиями», — отметил представитель России.

До этого посол Анатолий Антонов заявлял, что администрация США, питая иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией, продолжает курс на войну. Посол подчеркнул, что новые американские вооружения не снизят накал борьбы России за освобождение Украины, а лишь приведут к новым потерям среди мирного населения, включая женщин и детей.

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