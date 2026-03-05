Путин призвал оценивать вклад мужчин и женщин одинаково

В России оценивают и всегда будут оценивать вклад того или иного человека вне зависимости от его пола. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня.

«Мы будем оценивать вклад того или другого человека вне зависимости от того, женщина это или мужчина, будем оценивать вклад по тому, что тот или иной человек, в данном случае женщины, делают в рамках своих профессиональных обязанностей», — сказал глава российского государства.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с сотрудницами правительства поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем.

История Международного женского дня уходит корнями в XIX век. В 1857 году работницы текстильных фабрик в Нью-Йорке выступили с протестом против непосильных условий труда. Следующая массовая акция женщин прошла на Бродвее 8 марта 1908 года — протестующие требовали равных прав с мужчинами. Чуть позже немецкая активистка Клара Цеткин предложила праздновать День солидарности женщин по всему миру.

В России традиция отмечать женский день 8 марта тесно связана с Февральской революцией 1917 года. В этот день женщины приняли участие в петроградской демонстрации с требованиями равноправия, мира и хлеба.

Со временем праздник утратил свое политическое значение. Теперь это символ весны, красоты, женственности и любви.

