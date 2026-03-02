Орбан пообещал «прорвать блокаду» Украины с транзитом нефти по «Дружбе»

Украинский лидер Владимир Зеленский остановил нефтепровод «Дружба» для банального шантажа Венгрии, однако Будапешт не сдастся и прорвет блокаду. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, чьи слова приводит РИА Новости.

«Действия Зеленского - это банальный шантаж против Венгрии. Но Венгрия не сдастся, и мы прорвем нефтяную блокаду», — сказал Орбан.

Он заверил, что Венгрия сохранит контрмеры против Украины, пока Киев не возобновит транзит нефти из России по «Дружбе».

В конце января Украина остановила транзит по «Дружбе», оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после ударов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий Киева Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее Орбан заявил, что Европа начинает «трезветь» в отношении Украины.