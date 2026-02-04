Ушаков заявил о продлении договора о добрососедстве России и Китая

Ушаков: договор о сотрудничестве России и КНР был автоматически продлен на 5 лет

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 16 июля Москва и Пекин отметят 25-летие двустороннего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он добавил, что это постановление будет автоматически продлено сроком еще на пять лет.

«Этот основополагающий для международных отношений документ, в полной мере актуальный и соответствующий духу времени, был автоматически продлен на очередной пятилетний период»,— отметил Ушаков на пресс-конференции по итогам видеоконференции президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам Ушакова, Россия и Китай действуют «спина к спине» по всем ключевым вопросам и могут положиться друг на друга.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что важной составляющей отношений РФ и КНР является диалог между партиями двух стран. По словам российского лидера, подобный подход позволяет обстоятельно обсуждать актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, а также реализовывать важные общественно-политические инициативы.

Ранее Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай.