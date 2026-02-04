Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Ушаков заявил о продлении договора о добрососедстве России и Китая

Ушаков: договор о сотрудничестве России и КНР был автоматически продлен на 5 лет
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 16 июля Москва и Пекин отметят 25-летие двустороннего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он добавил, что это постановление будет автоматически продлено сроком еще на пять лет.

«Этот основополагающий для международных отношений документ, в полной мере актуальный и соответствующий духу времени, был автоматически продлен на очередной пятилетний период»,— отметил Ушаков на пресс-конференции по итогам видеоконференции президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам Ушакова, Россия и Китай действуют «спина к спине» по всем ключевым вопросам и могут положиться друг на друга.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что важной составляющей отношений РФ и КНР является диалог между партиями двух стран. По словам российского лидера, подобный подход позволяет обстоятельно обсуждать актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, а также реализовывать важные общественно-политические инициативы.

Ранее Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!