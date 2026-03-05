Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Мишустин поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем

Мишустин: хочу от всей души поздравить всех женщин России с наступающим 8 Марта
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с сотрудницами правительства поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем. Его слова передает РИА Новости.

«Теплый праздник, правда, у меня всегда на сердце тепло. И хочу в вашем лице от всей души поздравить также всех женщин нашей страны — всех бабушек, мам, сестер, жен, внучек — с праздником 8 марта», — сказал Мишустин.

История Международного женского дня уходит корнями в XIX век. В 1857 году работницы текстильных фабрик в Нью-Йорке выступили с протестом против непосильных условий труда. Следующая массовая акция женщин прошла на Бродвее 8 марта 1908 года — протестующие требовали равных прав с мужчинами. Чуть позже немецкая активистка Клара Цеткин предложила праздновать День солидарности женщин по всему миру.

В России традиция отмечать женский день 8 марта тесно связана с Февральской революцией 1917 года. В этот день женщины приняли участие в петроградской демонстрации с требованиями равноправия, мира и хлеба.

Со временем праздник утратил свое политическое значение. Теперь это символ весны, красоты, женственности и любви.

Ранее стало известно, какие подарки хотят получить россиянки на 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!