Мишустин поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем

Мишустин: хочу от всей души поздравить всех женщин России с наступающим 8 Марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с сотрудницами правительства поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем. Его слова передает РИА Новости.

«Теплый праздник, правда, у меня всегда на сердце тепло. И хочу в вашем лице от всей души поздравить также всех женщин нашей страны — всех бабушек, мам, сестер, жен, внучек — с праздником 8 марта», — сказал Мишустин.

История Международного женского дня уходит корнями в XIX век. В 1857 году работницы текстильных фабрик в Нью-Йорке выступили с протестом против непосильных условий труда. Следующая массовая акция женщин прошла на Бродвее 8 марта 1908 года — протестующие требовали равных прав с мужчинами. Чуть позже немецкая активистка Клара Цеткин предложила праздновать День солидарности женщин по всему миру.

В России традиция отмечать женский день 8 марта тесно связана с Февральской революцией 1917 года. В этот день женщины приняли участие в петроградской демонстрации с требованиями равноправия, мира и хлеба.

Со временем праздник утратил свое политическое значение. Теперь это символ весны, красоты, женственности и любви.

