Баку ждет от Тегерана результатов расследования инцидента с БПЛА в Нахичевани

МИД Азербайджана: Иран пообещал расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани
Власти Азербайджана надеются в скором времени получить от Ирана итоги экспертизы по факту инцидента с атакой БПЛА на Нахичевань. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, пишет ТАСС.

«Вчера у меня было несколько контактов с министром иностранных дел Ирана. Этот вопрос (атаки дрона на Нахичевань — «Газета.Ru») был обсужден со всей серьезностью. Иранская сторона обещала тщательно расследовать этот вопрос. И мы будем ждать в ближайшее время результатов этого расследования», — подчеркнул дипломат в ходе брифинга по завершении встречи с министром иностранных дел Молдавии Михаем Попшоем.

5 марта Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о происшествии в районе аэропорта Нахичевани, где было зафиксировано падение нескольких беспилотных летательных аппаратов. По данным азербайджанской стороны, дроны были запущены с территории Ирана.

В результате инцидента пострадало здание аэровокзала, а двое человек получили ранения различной степени тяжести. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства Баку подчеркивается, что республика оставляет за собой право на принятие ответных мер в связи с этой агрессией. В свою очередь Генштаб Ирана опроверг информацию о запуске БПЛА по территории Азербайджана.

Ранее в Азербайджане отменили все авиарейсы Баку — Нахичевань.

 
