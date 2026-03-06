Иран обвинил США в желании полностью уничтожить страну

США проводят ковровые бомбардировки по иранской территории, так как желают положить конец существованию страны. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде во время своего выступления в Индии, видеозапись опубликовало агентство ANI.

«Они ведут ковровые бомбардировки по Ирану от разочарования, они хотят, чтобы возник новый Ближний Восток», — сказал дипломат.

Хатибзаде подчеркнул, что его страна подверглась нападению со стороны Израиля и Соединенных Штатов из-за «откровенной лжи» об исходящей от Ирана угрозе.

«Почему США и Израиль начали агрессию против Ирана — вопрос на миллион долларов. Моя страна подверглась атаке из-за откровенной лжи о том, что Иран представляет неминуемую угрозу», — отметил он.

До этого Хатибзаде заявил, что Иран будет воевать с США и Израилем «до последнего солдата», так как у страны нет другого выбора.

5 марта глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Иран готов к возможной наземной операции США. По его словам, такое развитие событий обернется для американских войск «большой катастрофой».

Ранее Лавров заявил, что Израиль и США хотят втянуть страны Персидского залива в войну с Ираном.