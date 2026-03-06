Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Афганистана

Лавров обсудил с главой МИД Афганистана ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой МИД Афганистана Амиром Хан Моттаки ситуацию на Ближнем Востоке, включая негативные последствия агрессии США и Израиля в отношении Ирана. Об этом сообщает российский МИД.

Кроме того, дипломаты поговорили о путях снижения военно-политической напряженности в афганско-пакистанских отношениях.

«Глава российского внешнеполитического ведомства акцентировал необходимость урегулирования разногласий между Кабулом и Исламабадом политико-дипломатическими средствами», — говорится в заявлении ведомства.

5 марта Лавров, выступая на посольском круглом столе, заявил, что текущий кризис на Ближнем Востоке чреват негативными последствиями для всего мира и экономики.

До этого Лавров заявил, что конфликт на Ближнем Востоке затрагивает все без исключения страны, в том числе страны Юго-Восточной Азии.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».