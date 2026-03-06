Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, спасибо вам огромное в первую очередь за поддержку и за внимание к Нижегородской области. Если позволите, презентация. Хотел бы доложить об итогах 2025 года очень коротко и реперно», — сказал глава региона в начале встречи.

В ходе разговора Никитин доложил Путину о модернизации системы здравоохранения, строительстве, обновлении транспортной инфраструктуры. Помимо этого, губернатор рассказал о развитии туристической отрасли, демографической ситуации и мерах поддержки населения.

В феврале Путин провел в Москве рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона доложил российскому лидеру о развитии области, в том числе о крупных объектах, введение которых запланировано в регионе на текущий год. Среди них — современный студенческий кампус, медицинский центр и западный обход Орла.

Ранее Путин и глава МИД Венгрии Сийярто провели встречу в Кремле.