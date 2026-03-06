Размер шрифта
Венгрия вышлет из страны украинцев, задержанных по подозрению в отмывании денег

Венгрия вышлет семерых украинцев, задержанных при перевозке валюты и золота
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Семь граждан Украины, задержанных в Венгрии при перевозке крупной суммы валюты и золота, будут высланы из страны в течение дня. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«NAV (Национальное налогово-таможенное ведомство — прим. ред.) раскрыло личности семи граждан Украины, арестованных властями по делу о перевозке крупных сумм наличных денег и золота по Венгрии... Венгерские власти сегодня вышлют с территории страны всех семерых упомянутых лиц», — написал он.

По его словам, операцией по перевозке валюты и золота руководил бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был отставной украинский майор. Кроме того, в операции принимали участие «несколько человек с военным опытом», добавил Ковач.

Украинцы были арестованы 5 марта. Помимо них, под арест попали два бронированных инкассаторских автомобиля, которые предназначались для перевозки в общей сложности $40 млн, €35 млн и девяти килограммов золота из Австрии на Украину.

Украинский МИД обвинил власти Венгрии в «захвате заложников» после задержания семи сотрудников государственного «Ощадбанка» в Будапеште. Киев утверждает, что они перевозили деньги между банками Австрии и Украины, тогда как венгерские власти подозревают их в отмывании средств. Что известно о задержании — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе призвали прекратить спонсировать Зеленского после угроз Орбану.

 
