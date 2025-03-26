В США православный архиепископ призвал Трампа сделать Америку «непобедимой»

Архиепископ сравнил Трампа с императором и дал ему крест с фразой «Иди и победи»

Архиепископ Константинопольского патриархата в США Элпидофор (Ламбриниадис) обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом «сделать Америку непобедимой». Соответствующее заявление он сделал во время празднования Дня независимости Греции 25 марта в Белом доме, сообщили в пресс-службе Греческой православной архиепископии.

По словам архиепископа, хозяин Белого дома напоминает ему великого римского императора Константина. Элпидофор отметил, что этот император основал и построил его родной город — Константинополь, сегодня известный как Стамбул.

Он подарил американскому лидеру святой крест. Как подчеркнул архиепископ, этот символ привел Константина к победе.

«Как Христос открыл ему в видении, «Ἐν τούτῳ νίκα» — «Иди с этим и победи». Этот Крест — вечный символ мира и непобедимый трофей, знак божественной силы и руководства. С этим Крестом я молю вас принести мир миру и сделать Америку непобедимой!» — заявил Элпидофор.

В свою очередь, Трамп назвал присутствующих «трудолюбивыми греко-американскими патриотами» и выразил благодарность конгрессменам и сотрудникам своей администрации греческого происхождения. Затем он подписал прокламацию об официальном признании в Соединенных Штатах 25 марта годовщиной Дня независимости Греции.

Ранее Трамп объявил начало «золотого века Америки».