В Белом доме заявили о возможности США «манипулировать временем и пространством»

США могут манипулировать временем и пространством. Об этом заявил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос.

«Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность», — заявил он.

Крациос подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поставил перед всеми, кто работает в его администрации, грандиозную задачу — обновление американской нации.

По словам чиновника, американские технологии и то, что в стране ими делается, станут инструментами, с помощью которых американцы сделают судьбу своей страны явной в текущем столетии. При этом Крациос не стал уточнять, что имел в виду под понятием «манипулирование пространством и временем».

В марте архиепископ Константинопольского патриархата в США Элпидофор (Ламбриниадис) обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом «сделать Америку непобедимой». Священник отметил, что хозяин Белого дома напоминает ему великого римского императора Константина, и подарил американскому лидер крест.

Ранее Трамп решил увеличить оборонный бюджет США до $1 трлн.