Глава Пентагона назвал силу, которая стремится уничтожить США

Хегсет: цель глобализма – стереть границы США ради жалости и политкорректности
Evelyn Hockstein/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что толерантность и политкорректность, культивируемые глобализмом, угрожают национальной идентичности жителей США. Его слова передает РИА Новости

«Глобализм, который стремится стереть нашу уникальную национальную идентичность во имя толерантности, стереть наши границы во имя жалости и уничтожить наш воинский дух — то, что делает нас сильными — во имя так называемого разнообразия и политкорректности», — сказал Хегсет в ходе конференции по борьбе с картелями, проходящей в Южном командовании США.

Военный министр также сообщил, что во время предыдущей администрации Белого дома в Пентагоне постоянно повторяли фразу «наше разнообразие — наша сила». Хегсет при этом выразил мнение, что такая формулировка не выдерживает никакой критики.

«Это, пожалуй, самая глупая фраза в военной истории. Потому что в чем заключается наша сила? Наша сила — в нашем единстве. Наша сила — в общей цели», — подчеркнул шеф Пентагона.

В апреле 2025 года член британской палаты лордов Роберт Скидельски заявил, что санкционная политика и введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин свидетельствуют о новом экономическом мышлении, в котором отсутствуют идеи глобализма. По его словам, тарифы и рестрикции стали частью отрицания единства мировой экономики, и в этой ситуаций американский лидер пытается поставить свою страну в самое выгодное положение.

Ранее Лавров заявил, что действия США отправили глобализацию коту под хвост.

 
