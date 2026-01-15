«Хотят сотрудничать»: в России рассказали о политических сигналах от Финляндии

Заявление экс-главы МИД Финляндии Пааво Вяюрюнена о необходимости открыть границу с Россией — сигнал Москве со стороны финских элит, заинтересованных в сотрудничестве. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Владислав Федоров.

«Финские элиты дают сигнал, что они хотят с Россией сотрудничать, через такую говорящую голову. Человек уже не на официальной должности, но он сохраняет влияние и контакты деловые, бизнес, политические контакты с финскими элитами», — подчеркнул аналитик.

Как считает эксперт, Вяюрюнен в данном случае выражает интересы той части финской элиты, которая заинтересована в развитии связей с Россией, несмотря на сложную международно-политическую обстановку.

«Я считаю, что для Финляндии и России выгодно поддерживать открытую границу для торговли, для туризма. Финская экономика довольно сильно пострадала из-за того, что закрыли границу», — добавил собеседник.

Как отметил Федоров, границу между Россией и Финляндией, скорее всего, откроют только после урегулирования конфликта на Украине.

15 января Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией, чтобы улучшить экономическую ситуацию в Финляндии.

Ранее финский премьер заявил о возможном создании особой экономической зоны на границе с Россией.