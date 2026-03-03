Омбудсмен сообщила о продолжении борьбы за возвращение домой 10 курян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в разговоре с РИА Новости, что РФ борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области с украинской территории.

По словам Москальковой, россияне, о которых идет речь, проживали в Суджанском районе региона.

«И очень важно убедить украинскую сторону выполнить Женевские конвенции, которые обязывают репатриировать, возвращать гражданских лиц без всяких условий, которые оказались на территории другого государства», — сказала омбудсмен.

Она уточнила, что к настоящему моменту в Россию вернулись более 150 жителей Курской области, которые были перемещены на Украину из зоны боевых действий. По словам Москальковой, в России были уверены, что куряне свободно вернутся домой, но этого не произошло.

«Если первые 40 человек вернулись без каких-либо условий, то с каждой новой партией наших граждан появлялись все новые и новые условия, которые похожи на торг и попытку осуществить обмен гражданских людей, что, в общем-то, противоречит международному гуманитарному праву, здравому смыслу и просто нормам нравственности и морали», — отметила омбудсмен.

В конце февраля Москалькова сообщила, что Киев хочет обменять удерживаемых курян на украинских граждан, задержанных за пособничество терроризму и неонацистам. Такое требование омбудсмен назвала недопустимым.

Ранее освобожденная жительница Курской области заплакала, вспоминая об украинском плене.