Армия

Адвокат раскрыл, какой срок грозит экс-замминистра обороны Цаликову

Адвокат Жорин: экс-замминистра обороны Цаликову грозит до 20 лет лишения свободы
Алексей Майшев/РИА Новости

Бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову по совокупности обвинений может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил РИА Новости глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

5 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Цаликова. В ведомстве уточнили, что он обвиняется в создании преступного сообщества, участники которого в 2017–2024 годах совершили хищения бюджетных средств. Кроме того, ему предъявлены обвинения в 12 эпизодах растраты, а также в легализации похищенного и взяточничестве.

«По совокупности таких обвинений речь идет об очень тяжелых составах преступлений, где верхняя планка наказания может достигать до 20 лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства.

Цаликов занимал пост первого заместителя главы Минобороны России с 24 декабря 2015 года по 17 июня 2024 года. До этого он три года был заместителем министра обороны страны.

Тем временем бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей, просит суд разрешить ему отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине. Он заявил, что хочет защитить Родину и отстоять свое имя. Иванов заявил о готовности «искупить кровью» вину и при необходимости отдать жизнь в зоне боевых действий.

Ранее бравшего взятки замкомандующего Ленинградским военным округом лишили звания.

 
